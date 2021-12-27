مصرع مسن تناول جرعة أفيون زائدة في قنا

قنا صابر سعيد

لقي مسن مصرعه، اليوم الإثنين، بعد آلام في المعدة شعر بها، وتم نقله إلى المستشفى.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع مسن بعد شعوره بآلام في المعدة ويدعي "عبد المنعم.أ" 71 سنة، وتبين أنه تناول جرعة أفيون زائدة ببندر قنا.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



يذكر أن الأجهزة الأمنية، شنت مداهمات ضخمة للبؤر الاجرامية، قبل احتفالات رأس السنة، استهدفت أوكار المخدرات، وأباطرة الصنف، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجريمة بشتى صورها.

الجهود الضخمة، نجحت في ضبط 1382 قضية إتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط 1550 متهما، عثر بحوزتهم على 205٫806 كيلو بانجو، و174٫95 كيلو حشيش، و238٫68 كيلو هيروين، و20٫129 كيلو استروكس، و109٫484 كيلو من الشابو، و10٫682 كيلو أفيون وكيلو كوكايين، و345 جراما من مخدر الفودو.

ونجحت مكافحة المخدرات بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية في ضبط 51٫916 ألف قرص مؤثر، و8٫220 ألف قرص ترامادول مخدر، و30 ألف قرص كبتاجون.