مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم سيارة نقل بعربة كارو بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل بعربة كارو بطريق الشين أمام عزبة جودة التابعة لمركمز قلين بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى قلين المركزي.

تلقت غرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بعربة كارو بطريق الشين أمام عزبة جودة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى قلين المركزي، وجثمان المتوفي لمشرحة قلين المركزي.

وتبين من التقرير مصرع ع، أ، 45 سنة، وتم ايداعها بمشرحة مستشفى قلين المركزي، وإصابة كلا من ه، ،35سنه، بكدمات وسحجات متفرقة، وأ، م، ٥53 سنة، بجرح قطعي بالوجه، وجاري تقديم الاسعافات الازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.