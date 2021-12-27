اليوم السابع
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مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائي فى قنا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:02 م
مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائي فى قنا جثة -أرشيفية
صابر سعيد

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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، نتيجة ماس كهرباء أدى إلى تفحمها بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران فى جسدها وتفحم جثتها.

وأسفرت الواقعة عن مصرع عائشة.س.ا، 55عاما، من قرية حجازة قبلى بقوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

وكانت قد لقيت مشرفة تمريض مصرعها، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادى شمال محافظة قنا وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع مشرفة تمريض صدمها قطار بمحطة نجع حمادى شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع مديحة سعد الله على، 47 عاما، مشرفة تمريض، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونعت مديرية الصحة بقنا، وفاة مشرفة التمريض بعد أن صدمها قطار بمحطة السكة الحديد نجع حمادى.

 

 


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