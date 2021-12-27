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بعد أن وصلت لـ14% فى 2014..

مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: انخفاض نسبة البطالة لـ6%

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:32 م
مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: انخفاض نسبة البطالة لـ6% هشام الهلباوى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن أسبوع الصعيد حول الكلام والخطط لواقع تنفيذى على الأرض، حيث إن الاهتمام بالريف والصعيد نال أولوية لدى الدولة المصرية، فالجمهورية الجديدة بدايتها كانت العدالة، موضحا أن نسبة البطالة وصلت إلى 6 % بعد أن كانت 14% في الصعيد عام 2014.

 

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، العدالة لم تكن محققة في مصر على مر العصور، وكانت محافظات الصعيد لا تأخذ نصيبها العادل لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى لها الكثير ليعيد التوازن بين المحافظات.

وتابع مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أنه أصبح هناك محطة بنبان في الكهرباء والغاز والبترول في أسيوط وإنشاء 14 محورا بـ 23 مليار جنيه، بجانب برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 15 مليار جنيه وهى أرقام كبيرة، وأصبح لدينا إرادة سياسية تعرف ماذا تريد؟ وأين تذهب وهناك مستهدفات.


الصعيد

هشام الهلباوى

تنميه الصعيد

اكسترا نيوز

البطالة

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