اليوم السابع
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مدير برنامج التنمية بالصعيد: إعلان خطة الفرص الاستثمارية فبراير المقبل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:30 م
مدير برنامج التنمية بالصعيد: إعلان خطة الفرص الاستثمارية فبراير المقبل الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد
إبراهيم حسان

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قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن هناك خطة لعرض الفرص الاستثمارية في الصعيد، متضمنة تسهيلات كبيرة، وسيتم عرضها في مؤتمر كبير في شهر فبراير المقبل.

 

أضاف الهلباوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المشروعات العملاقة التي أجريت في المحافظات منها مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر، وأخرى تتطلب دخول الوزارات المعنية لخدمة المواطنين من خلالها، متابعا: "المحاور التي أنشأت تكلفت أكتر من 23 مليار جنيه، لإحداث تنمية بالصعيد".

 

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن مشروع بنان للطاقة الشمسية، شهد توفير جزء كبير من فرص العمل به لأهالي أسوان، وكذلك الحال في باقي المحافظات، إذ توفر المشروعات فرص عمل عديدة لأهالي المحافظات، مردفا: "وفرنا مليون ونصف فرصة عمل للمواطنين بالمحافظات في المشروعات التي يتم إقامتها، بخلاف فرص العمل المؤقتة أو باليومية بتلك المشروعات، وما يحدث حاليا في الصعيد يؤكد ظهور الجمهورية الجديدة ذات العدالة الكبيرة".


الدكتور هشام الهلباوي

مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد

تنمية الصعيد

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