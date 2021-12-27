محمود عبد الراضى لـ"لميس الحديدى": الداخلية ضبطت لص حلوان فور وقوع الحادث

كتب عبد الرحمن سيد

قال محمود عبد الراضى رئيس قسم الحوادث باليوم السابع أن الداخلية تبذل جهودا ضخمة فى خلق أجواء آمنة للمواطنين وملاحقة الجرائم خاصة حوادث السرقات.

وأضاف عبد الراضى فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون اى، أن الداخلية نجحت فى ضبط المتهم بسرقة هاتف بالخطف من طفلة بحلوان، حيث تداول مقطع فيديو فى حوالى الساعة ١١:٢٠ صباحاً لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة القسم وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وأمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجنى عليهما وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأوضح عبد الراضى أن الداخلية تحقق أعلى معدلات الضبط وتنجح فى كشف غموض هذه الجرائم وضبط مرتكبيها خلال وقت زمنى قصير، وأن قطاع الإعلام بالوزارة يرصد هذه لفيديوهات ويتم التعامل الفورى معها.