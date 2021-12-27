محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ البرنامج التدريبى لطلاب الفندقية وتأهيلهم لسوق العمل

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية التدريب العملى لطلاب المدرسة الثانوية الفنية ،وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم فى الجانب العملى والتطبيقى لمواكبة سوق العمل خاصة فى قطاعات اقتصادية مهمة مثل القطاع السياحي، الذى يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة التى تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التى أطلقتها محافظة بنى سويف.

جاء ذلك خلال متابعته للخطوات والإجراءات العملية التى كلف مسؤولى قطاع التعليم بتنفيذها، أثناء زيارته الأخيرة لمدرسة الفندقية ،وتم خلالها التأكيدعلى أهميةإعداد خطة تدريبية لتأهيل وتدريب طلاب المدرسة بشكل يؤهلهم لسوق العمل بالتعاون مع الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية المتخصصة فى المجال.

أشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التعليم إلى لقائه بالدكتورة غادة على عميد كلية السياحة والفنادق ببنى سويف، خلال زيارته للكلية وفى حضور مدير التعليم الفنى المهندس كامل أبو طالب، لبحث آليات تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل الطلاب، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية ،للاستفادة من خبرات أساتذة الكلية فى مجال تدريب طلاب الفندقية وتأهيلهم بأحدث الأساليب فى مجال السياحة والفنادق لتخريخ عناصر فنية مدربة ومؤهلة لسوق العمل والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة فى المدرسة،على أن يتم التدريب خلال الفصل الدراسى الثانى مع توفير كافة الخامات واحتياجات التدريب من خلال مديرية التربية والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنى سويف قد زار "مؤخرا" المدرسة الفندقية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة،وقد أبدى استياءه من تدنى مستوى التدريب، حيث وجه بتلافى السلبيات التى تم رصدها وإعداد برنامج تأهيلى وتدريبى للطلاب يؤهلهم لسوق العمل.