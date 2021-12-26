محافظ بنى سويف يكلف رئيس الفشن والصحة بمتابعة إصابة أطفال حضانة

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى الصحة والوحدة المحلية بمتابعة مستجدات إصابة بعض تلاميذ إحدى الحضانات بمدينة الفشن، والذى نتج عن اصطدام سيارة ميكروباص "كانت تقلهم "بورشة خشب على الطريق الدائري، أثناء محاولة السائق تفادى الاصطدام مع سيارة نقل كانت قادمة فى الاتجاه المخالف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ،تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، انتقل على الفور حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن، لمكان الحادث على الطريق الدائري، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها، حيث تم نقل الأطفال إلى المستشفى المركزى بمدينة الفشن، لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طفلاً مابين جروح وكدمات بسيطة وحالتهم مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، فيما تم تحويل 3حالات لمستشفى بنى سويف الجامعي، لاستكمال العلاج، مشيرا إلى متابعة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف "شخصياً" لمستجدات الوضع الصحى للأطفال حتى تماثلهم التام للشفاء وخروجهم من المستشفى، والذى يقوم بإطلاع المحافظ على كل التفاصيل أولاً بأولز