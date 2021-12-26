دورات للتحول الرقمى لرفع كفائتهم للعاملين بالجهات الحكومية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، انتظام دورات التحول الرقمى للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك فى إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يسهم فى خلق جهاز إٕدارى كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجى ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ دورات التحول الرقمى للعاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ضمن خطة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإدارى لمواكبة التطور والتحول التكنولوجى بمشروع التحول الرقمى للدولة.

وتابع نائب المحافظ، دورة التحول الرقمى لعدد 15 موظف من مجلس مدينة المنيا، واستمع إلى شرح عن طبيعة الدورة والمواد المقدمة، كما فتح نقاشا مع المتدربين لقياس مدى استفادتهم من التدريب، وأكد لهم أهمية منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور، مشيرا الى انه تم وضع خطة لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الحكومى بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الإدارى الشامل على النحو الذى يحقق رضا المواطنين.