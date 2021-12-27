محافظ المنيا: مركز التحكم الإقليمى بسمالوط يخدم 5 محافظات

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، افتتاح سلسلة من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء بصعيد مصر وذلك من محافظة اسوان، عبر الفيديو كونفرنس، حيث شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم فى الافتتاحات.

شهد رئيس الجمهورية، افتتاح مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لخدمة خمس محافظات (المنيا، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد)، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة كهرباء مصر العليا ، وإقامة مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى ، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ، ويتحكم المركز فى ( 106 ) محطة للجهود ( 132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف ) ، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية فى الدولة، بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه تقريبا.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا، بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة فى كافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة، حققت خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة فى جميع النواحى التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحافظ أن المركز الجديد يخدم 5 محافظات ويأتى ضمن اهتمام الدولة بالصعيد، للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال، وتقليل زمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية.