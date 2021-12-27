"يخدم 5 محافظات".. تعرف على مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عددا من المعلومات عن مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط شمال المنيا، والمتوقع أن يشمله الافتتاح الرئاسى، والذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى التحكم فى الكهرباء ويخدم عدد من المحافظات.

1-مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

2- بلغت التكلفة الإجمالية للمركز 104 مليارات جنيه

3- تم تنفيذه لخدمة 5 محافظات المنيا ، بنى سويف ،الفيوم ، أسيوط ،الوادى الجديد

4-يختص المركز بالاشراف على أعمال الصيانة لخطوط ومحطات منطقة كهرباء مصر الوسطى

5-أهمية المركز ترجع إلى التعامل بأقصى سرعة ممكنة فى حالة الطوارئ المختلفة فيما يخص منطقة كهرباء مصر الوسطى

6-يراقب ويتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة.

7-توفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال

8-تقليل زمن الأعطال والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال

9-تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.