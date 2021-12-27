اليوم السابع
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محافظ الفيوم: تسليم وحدات سكنية بمنطقة الحواتم فى مارس المقبل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:34 ص
محافظ الفيوم: تسليم وحدات سكنية بمنطقة الحواتم فى مارس المقبل احمد الانصارى
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن نسب تنفيذ العمارات السكنية بمنطقة الحواتم، معقبا :" نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وصلت إلى 71%، لافتا إلى أن المشروع مقام على مساحة 11.5 فدان.
 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامى يوسف الحسينى:"المشروع يشمل تنفيذ 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية بمساحة 87 مترا للوحدة، إلى جانب 60 محلا تجاريا بمساحات مختلفة بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات".
 
وتابع محافظ الفيوم "من المتوقع تسليم الوحدات بحلول شهر فبراير أو مارس المقبل"، مضيفا: "نعمل على مدار الساعة، وهناك 10 شركات خاصة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع".

احمد الانصارى

الفيوم

عمارات سكنية

وحدات سكنية

الحواتم

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