اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مساعد رئيس الوزراء ونائب محافظ الفيوم يتفقدان مشروع السكن البديل بالحواتم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:58 م
مساعد رئيس الوزراء ونائب محافظ الفيوم يتفقدان مشروع السكن البديل بالحواتم جانب من الجولة
الفيوم رباب الجالي

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تفقدت المهندسة راندا المنشاوي مساعد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم،  يرافقهما المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، مشروع السكن البديل بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم والذي يجرى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. 

شملت الجولة تفقد سير العمل بالعمارات السكنية التي يجري تنفيذها، وإحدى الشقق السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها كنموذج لباقي الوحدات، كما استمع مساعد رئيس مجلس الوزراء، ونائب المحافظ، لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع والتي وصلت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية به 71%، والمقام على مساحة 11.5 فدان ويشمل 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية مساحة الوحدة 87 متر، و60 محل تجاري مساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات.
 
 

 


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