مساعد رئيس الوزراء ونائب محافظ الفيوم يتفقدان مشروع السكن البديل بالحواتم

شملت الجولة تفقد سير العمل بالعمارات السكنية التي يجري تنفيذها، وإحدى الشقق السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها كنموذج لباقي الوحدات، كما استمع مساعد رئيس مجلس الوزراء، ونائب المحافظ، لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع والتي وصلت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية به 71%، والمقام على مساحة 11.5 فدان ويشمل 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية مساحة الوحدة 87 متر، و60 محل تجاري مساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات.