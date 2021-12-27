محافظ الغربية في جولة صباحية سيراً على الأقدام بمدينة المحلة.. صور

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مدينة المحلة الكبرى تشهد خطة غير مسبوقة في مشروعات الرصف والتطوير خلال العام المالي 21-22، وذلك من خلال الخطط الاستثمارية والإضافية التي تنفذها المحافظة إلى جانب المشاركة المجتمعية من أعضاء مجلس النواب وأهالي المدينة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة صباح اليوم، لتفقد أعمال التطوير .

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية شوارع ( أبو الفضل، داير الناحية سكة قطور، المنصور، عشره، الحرية، مصطفى كامل )، والتي سيتم رصفها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لحي أول وثان المحلة.



كما تفقد رحمي والشامي شوارع بورسعيد وعطية البسيوني والشوارع المتكررة منهم، حيث تم تطويرها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، ووجه المحافظ حي أول وثان المحلة بدهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، واختتمت الجولة بتفقد محور على النظامي والذي وجه المحافظ بدراسة رصفه حتى الطريق السريع.



وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية، كأول محافظ يزور المحلة بشكل مستمر في السابعة صباحاً ، جاء ذلك بحضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، علاء النمر رئيس حي أول المحلة .







الجولة



جانب من الجولة



جولة المحافظ









