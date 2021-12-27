محافظ الأقصر يناقش منظومة التقنين ويعلن تحرير عقود بنسبة 71% من الطلبات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، مع مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة، للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد هدى المغربي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وتم عقد الإجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين، وتم التأكيد على تحرير عقود تقنين لنسبة 71% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.

كما وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالتنفيذ والرد على جميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن، كما وجه المحافظ، بالتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها فالمهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.

وكان قد التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع إيجت جوبتيه سفير جمهورية الهند بالقاهرة خلال زيارته للأقصر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وسعدى عبد القادر مدير الإدارة العامة للبرامج الأجنبية، وعبر جوبتيه، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة الاقصر والتعرف على تاريخها وحضارتها، مؤكداً رغبته الشديدة فى زيارة المناطق السياحية والاثرية والتعرف على العادات والتقاليد خاصة وأن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى وبينهما جسور تواصل وعلاقات تاريخية.