محافظ أسيوط: افتتاح محطة توليد كهرباء غرب الغازية من أهم مشاريع تنمية الصعيد

أسيوط فريق المحافظات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،اليوم الاثنين ،افتتاح مشروع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط الغازية بقدرة 1500 ميجاوات بتكلفة 7.7 مليار جنيه– عبر تقنية الفيديو كونفرانس - والذى يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التى تنفذ بمحافظة أسيوط فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعتبر واحدة من أهم مشاريع تنمية الصعيد للتغلب على انقطاع الكهرباء.

وذلك بمحافظة أسوان فى ثالث محطاته بـ" أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ثم محطته الثانية بمحافظة قنا وذلك ضمن المشروعات القومية والتنموية التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المهندس محمد فتحى رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط والمهندس حسن فواد حسن نصر مدير عام الشئون الفنية والمتابعة والحاسب الآلى وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط – خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية – إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 وحتى 2021 بلغ حوالى 355 مليار جنيه منها 102 مليار جنيه بمنطقة صعيد مصر، مشيًرا إلى أن محطة توليد كهرباء غرب أسيوط ساهمت فى وفرة فى الوقود بقيمة 1.3 مليار جنيه مصرى سنوياً وشارك فى تنفيذ المشروع 2300 من المهندسين والاداريين والفنيين والمشرفين من أبناء المحافظة وجميع محافظات مصر.

ولفت إلى أن المشروع يسهم بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء وتم انشائها على مساحة 85 فدانا بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء فى مصر ويعتبر من أكبر الإنجازات التى تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ليس فى مصر وحسب بل فى الشرق الأوسط، ويسهم المشروع بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء ، وتضم المحطة 8 وحدات غازية لتوليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات ووحدتين بخاريتين قدرة كل وحدة 250 ميجاوات بقدرة إجمالية 1500 ميجا وات.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود وانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتى ستساهم فى إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "أسبوع الصعيد" وذلك فى ثالث محطاته بـ " أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد زار محافظة أسيوط فى مايو 2016 وتم خلالها افتتاح المرحلة الأولى لمحطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة بقدرة انتاجية 1500 ميجا وات وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء فى مصر وتضم 8 وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات وتنفذ على 3 مراحل.

كما زار الرئيس المحافظة عام 2018 وتم خلالها افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذى يعد من أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال الأونة الأخيرة وذلك فى إطار تنمية محافظات الصعيد.