لايف.. الـ"كايت سيرف" يملأ سماء شمال الغردقة تزامنا مع نشاط الرياح

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تليفزيون "اليوم السابع"، لايف جديد من أحد شواطئ شمال الجونة، شمال الغردقة، والمشهورة بممارسة الكايت سيرف الشهيرة "ركوب الأمواج"، حيث إن تلك المناطق تعد أكثر المناطق لممارسة رياضة ركوب الأمواج.

وقال محمد حسين مومو، مدير أحد الأماكن المخصصة لممارسة ركوب الأمواج بمنطقة الجونة، أن رياضة ركوب الأمواج أو "الكايت سيرف" كما يطلق عليها، من أهم الألعاب المائية المنتشرة بمدينة الغردقة والجونة بين السياح، حيث أن هناك عددا كبيرا من السياح تكون تلك اللعبة على رأس زيارتهم للبحر الأحمر، حيث يقضون طيلة الوقت فى ممارستها.

وأضاف مومو أن "ركوب الأمواج"، تجذب الكثير من السائحين لممارستها فى مياه البحر الأحمر، ومع كثرة الطلب عليها من جانب السياح أصبحت مراكز التدريب والممارسة للعبة فى مختلف القرى السياحية.

وتابع مومو، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مناطق معينة تكون أفضل لإقامة رياضة ركوب الأمواج بها، بكونها مناطق مفتوحة تكون بها سرعة الرياح أسرع مما يساعد على الاستمتاع باللعبة، مثل منطقة مكاني في الجونة وخليج سوما باى ومكادى وسفاجا، وجنوب الغردقة بشكل عام.

وأكد مدير مكاني للكايت سيرف، أن تلك اللعبة يمارسها دوليا عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار، والكثير منهم يصل البحر الأحمر لممارستها بشواطئ الغردقة أو سفاجا والجونة ومرسى علم، مشددًا على أن هناك من يصل من دولته ومعه البورد الخاص باللعبة "لوح التزلج".