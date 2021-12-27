سائح بلجيكى يرتدى ملابس بابا نويل يوزع الهدايا على السياح بالغردقة.. لايف وصور

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم، فيديو مباشر من منطقة الجونة شمال الغردقة، حيث قام سائح بلجيكى يدعى "كون هلارت" بارتداء ملابس سانتا كلوز وتوزيع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال، وهو راكبا على جمل، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الذى يحرص على زيارة مصر فيها كل عام.

من جانبه قال البلجيكى كون هلارت إنه يقضى احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى البحر الأحمر وتلك المرة هى السابعة حيث إنه يحرص على قضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة هو وعائلته فى مصر، مؤكدا أن مصر هى أفضل طقس فى عالم فى تلك التوقيت فى احتفالات رأس السنة.

وتابع خلال بث اليوم السابع أنه وصل من مطار بروكسل الدولى مرتديا ملابس سانتا كلوز ويعلن سفره لمصر لأنها أفضل طقس فى العالم فى تلك التوقيت للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة ودعا من مطار بروكسل ومطار الغردقة كل سياح أوروبا لقضاء وقت سعيد فى مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة وأنه يرتدى ملابس سانتا كلوز لحث السياح فى مختلف دول العالم لزيارة مرسى علم معشوقته.

من جانبه، قال كريستوف لمبرخت، المستضيف للسائح البلجيكى أن الهدف من زيارة السائح البلجيكى كون هلارت للبحر الأحمر فى تلك التوقيت والقيام بتوزيع الحلوى على السياح على شواطئ الحكومة والغردقة هدفه الاساسى تنشيط السياحة.

وأضاف كريستوف لمبرخت، أن رحلة السائح البلجيكى لمصر فى تلك التوقيت من كل عام لحبه فى مصر وانه حريص على قضاء الكريسماس وراس السنه كل عام فى مصر ليعلمه أن مصر افضل طقس فى العالم فى تلك التوقيت، وان الزيارة السائح البلجيكى للبحر الأحمر للسنة الثامنة على التوالى فى احتفالات رأس السنة والكريسماس مرتديا ملابس بابا نويل بمرسى علم.

واضاف لمبرخت أن لابد أن العالم اجمع يعلم أن مصر فى تلك التوقيت بلا منافس هو افضل طقس فى العالم والطقس مشمس طوال اليوم وكذلك السماء صافية ويرتدى السياح من كل جنسيات العالم فى تلك التوقيت ملابس الصيفية لمناسبة طقس البحر الأحمر.

من جانبه قال شعبان المغربى أحد المنظمين لرحلة السائح البلجيكى الشهير كوين هلارت أن الرحلة انطلقت من مطار بروكسل وهو مرتديا ملابس بابا نويل معلنا سفره إلى الغردقة معشوقته، حيث إنه من عشاق البحر الأحمر فى تلك التوقيت وحريص على قضاء أعياد الكريسماس فيها ورأس السنة.

وأضاف المغربى أن هلارت وزع الهدايا على السياح فى مطار بروكسل، الذى يحتوى على عدد كبير من السياح حول العالم، والذى يعد أكبر المطارات الأوربية، معلنا أنه مغادرا لأرض السلام لقضاء أعياد الكريسماس هناك، وتمتع بمياه وطقس البحر الأحمر. والتقط كون هلارت صور مع السياح فى الطائرة وفى المطار ووزع الهدايا ومن المقرر أن يغادر إلى مرسى علم غدا من الغردقة، مؤكدا أن السائح البلجيكى أدخل البهجة والسرور، على السياح والأطفال واستقبلوه بكل فرحة وبهجة.



السائح البلجيكي بالغردقة



جانب من الجولة



جانب من جولة السائح البلجيكي بالغردقة علي الشواطئ



سائح-بلجيكي-يركب-الحمل-ويوزع-الهدايا-علي-السياح-



سائح-بلجيكي-يوزع-الهدايا-علي-السياح-