كيف تخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعى؟

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مادة دهنية ضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي، وتأتي معظم الكمية من الكبد، ولكن يتم أيضًا تناولها جزئيًا من خلال النظام الغذائي، حيث يتم نقله في الدم عن طريق بروتينات متخصصة ويسمى التركيب الناتج بالبروتين الدهني، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي.

تؤدي التركيزات العالية جدًا من الكوليسترول في الدم إلى تراكمه على جدران الشرايين والأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى الخلايا، وبمرور الوقت يتسبب هذا التراكم في تصلب الشرايين التدريجي، والذي ينعكس في تضيق الأوعية الدموية وتباطؤ تدفق الدم إلى خلايا القلب وجميع الأنسجة الأخرى في الجسم.

ووفقا لتقرير موقع " اكسبريس" إذا لم يعد الدم قادرًا على الوصول إلى الخلايا بشكل فعال، فهناك خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

تقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فمن المهم جدًا تناول كميات أقل من الدهون المشبعة".

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي أشياء مثل اللحوم الدهنية والمعالجة والفطائر والمعجنات والزبدة والقشدة وزيت جوز الهند.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن أفضل طريقة لتناول نظام غذائي أفضل هي استبدال الدهون المشبعة بالأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الزيوت النباتية (عباد الشمس والزيتون وزيت بذور اللفت) وبذور المكسرات والأفوكادو والأسماك الزيتية.

وتناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن الألياف تساعد في تقليل كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها في مجرى الدم من الأمعاء."

ما مقدار التمرين الأمثل؟



يجب أن تهدف إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين في الأسبوع، تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي: