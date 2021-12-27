غداً.. فصل التيار الكهربائي عن أحياء وقرى 5 مراكز بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من أحياء وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة للساعة الثانية ظهراً، للصيانة الدورية للمغذيات وتشمل هندسة شرق كفر الشيخ، وشمال دسوق، وسيدي سالم، وقرى الحامول، ومطوبس،

فسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الخادمية وتوابعها لفصل التيار الكهربائي عن مغذي الخادمية، وتجرى أعمال الصيانة بمغذي شابة بدسوق وسيتم فصل التيار الكهربائي عن كنيسة الصرادوسي وصيفر، كما ستتم أعمال الصيانة بمغذي الشخلوبة بسيدي سالم، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الشخلوبة وتوابعها.

وستجرى الصيانة في مغذي معدية رشيد وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى أبو خشبة وعرب الجزيرة الخضراء وخان جني،

كما سيتم فصل محولات قرى أبو صالح و63 و65 و67 الجدية و 83 و 84 الخريجين، ومنشية هلال وعبدالهادي بالحامول، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.