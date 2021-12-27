رأى عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الإسرائيلى جادى يفركان، أن الحكومة الائتلافية الحالية فشلت فى تعاملها مع مبادرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن يفركان قوله إن "الجمهور يفقد الثقة بوزير الصحة ورئيس الوزراء اللذين يغيران رأيهما بشأن كورونا ثلاث مرات فى اليوم، وفى النهاية يتفاجأن من سبب رفض الجمهور الامتثال للقواعد".
وقال مسؤولو الصحة فى إسرائيل "إنه إذا لم يتباطأ معدل عدوى كورونا الحالي، فقد تتجاوز الإصابات 10 آلاف حالة يوميًا فى غضون أسبوعين".
وفى السياق ذاته، مسئولو الصحة فى إسرائيل: إصابات "أوميكرون" تضاعفت 20 مرة في 10 أيام، وقال مسؤولو الصحة في إسرائيل إن إصابات متحور "أوميكرون" في إسرائيل تضاعفت 20 مرة في الأيام العشرة الأخيرة.
وأضاف مسؤولو الصحة - حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"- أنه إذا لم يتباطأ معدل العدوى الحالي، فقد تشهد إسرائيل عدد إصابات يتجاوز عتبة الـ 10 آلاف في غضون أسبوعين فقط من الآن.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق إن معدل الإصابة بالفيروس التاجي تجاوز 2٪ لأول مرة منذ أواخر أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة