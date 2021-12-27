وأضاف مسؤولو الصحة - حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"- أنه إذا لم يتباطأ معدل العدوى الحالي، فقد تشهد إسرائيل عدد إصابات يتجاوز عتبة الـ 10 آلاف في غضون أسبوعين فقط من الآن.


وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق إن معدل الإصابة بالفيروس التاجي تجاوز 2٪ لأول مرة منذ أواخر أكتوبر.

 