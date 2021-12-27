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رأى عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الإسرائيلى جادى يفركان، أن الحكومة الائتلافية الحالية فشلت فى تعاملها مع مبادرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن يفركان قوله إن "الجمهور يفقد الثقة بوزير الصحة ورئيس الوزراء اللذين يغيران رأيهما بشأن كورونا ثلاث مرات فى اليوم، وفى النهاية يتفاجأن من سبب رفض الجمهور الامتثال للقواعد".

وقال مسؤولو الصحة فى إسرائيل "إنه إذا لم يتباطأ معدل عدوى كورونا الحالي، فقد تتجاوز الإصابات 10 آلاف حالة يوميًا فى غضون أسبوعين".

وفى السياق ذاته، مسئولو الصحة فى إسرائيل: إصابات "أوميكرون" تضاعفت 20 مرة في 10 أيام، وقال مسؤولو الصحة في إسرائيل إن إصابات متحور "أوميكرون" في إسرائيل تضاعفت 20 مرة في الأيام العشرة الأخيرة.