اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بكفر الشيخ

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:24 ص
شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بكفر الشيخ المشاركون من المبادرة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة اليوم السابع مبادرة شباب ورجال وأطفال قرية الحوة التنابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لتشجير الشوارع والمقابر بأشجار مثمرة، وتززين الاشجار والأعمدة بلمبات الليد.

وأكد المشاركون في المبادرة أن رجال وشباب القرية وعدد من الأطفتال شاركوا في المبادرة،ايمانا منا بأن المشاركة المجتمعية لابد من أن يكون لها دور بالتعاون مع  مجلس المدينة والوحدة المحلية بالقرية الذين يبذلون جهدا كبيراً بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة قلين، ومحمد الماهي ،رئيس الوحدة المحلية بالقرية، مشيرين أن تم زراعة أكثر من 150 شجرة مثمرة سواء أشجار النخيل والتوت والبرتقال والليمون وغيرهم من الاشجار المثمرة.

وأضاف أعضاء الحملة، كل منا له عمل مخصص له منا من هو مخصص لري الأشجار ومنا من تبرع بالأشجار وشارك فيها، ومنا من قام بزراعتها بمشاركة الشباب والأطفال والراغبين في المشاركة، كما شارك كهربائي في انارة الأعمدة بلمبات اللد، موجهين الشكر لكل المشاركين في المبادرة. 

المشاركون في المبادرة
المشاركون في المبادرة

 


كفر الشيخ

مبادرة

بيلا

قرية الحوة

زراعة الأشجار المثمرة

لمبات الليد

مشاركة مجتمعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة