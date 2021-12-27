شوارعنا الخضراء والهواء النقى للجميع.. مبادرة شبابية لتشجير الشوارع بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع مبادرة شباب ورجال وأطفال قرية الحوة التنابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لتشجير الشوارع والمقابر بأشجار مثمرة، وتززين الاشجار والأعمدة بلمبات الليد.

وأكد المشاركون في المبادرة أن رجال وشباب القرية وعدد من الأطفتال شاركوا في المبادرة،ايمانا منا بأن المشاركة المجتمعية لابد من أن يكون لها دور بالتعاون مع مجلس المدينة والوحدة المحلية بالقرية الذين يبذلون جهدا كبيراً بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة قلين، ومحمد الماهي ،رئيس الوحدة المحلية بالقرية، مشيرين أن تم زراعة أكثر من 150 شجرة مثمرة سواء أشجار النخيل والتوت والبرتقال والليمون وغيرهم من الاشجار المثمرة.

وأضاف أعضاء الحملة، كل منا له عمل مخصص له منا من هو مخصص لري الأشجار ومنا من تبرع بالأشجار وشارك فيها، ومنا من قام بزراعتها بمشاركة الشباب والأطفال والراغبين في المشاركة، كما شارك كهربائي في انارة الأعمدة بلمبات اللد، موجهين الشكر لكل المشاركين في المبادرة.