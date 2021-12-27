رفع وإزالة 230 حالة إشغال وتحرير 30 محضرا في حملة مكبرة بمدينة الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الواسطى شمال بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكري حمله مكبرة شارك فيها كل من إدارة الإشغالات والرخص والبيئة والمواقف والايرادات، بالإضافة إلى حماية المستهلك وشرطة المسطحات والتموين والطب البيطري بقيادة الأستاذ شريف ياسين نائب رئيس المدينة؛ لتحقيق الانضباط بشوارع مدينة الواسطى وضبط كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 230حالة تعد على الأرصفة وإشغال طريق وباعة جائلين والتحفظ على 4 ميزان إلكتروني، وإزالة 4 مصاعد حجرية (سلالم) تعدي على شارع طراد النيل وتحرير 14 محضرا لمخالفات بيئية، كما تمكنت الحملة من تحرير 15محضرا لمحال تجارية تدار بدون ترخيص و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وضبط كمية 200كجم سكر ناقص الوزن والتحفظ 10كجم لحم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وكبدة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى قد اعدت حمله في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل الميداني المتواصل، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، ورفع إشغالات الطريق العام وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين برفع مستوى النظافة والتجميل ومتابعة القوافل الطبية المجانية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني