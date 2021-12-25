مياه القناة تنتهى من إصلاح خطوط مياه الشرب ..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بانتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.

ففى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 6 بوصة بقرية عامر بحى الجناين والمغذى لقرية عامر وشارع المعبر ، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر 4 بوصة بقرية عامر بحى الجناين والمغذى لقرية عامر والجامع الكبير تحت اشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى منطقة الاسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمدينة المستقبل ، واصلاح كسر 8 بوصة بقرية العمدة صالح والمغذى للقرية تحت اشراف المهندس عادل العمدة مدير منطقة الاسماعيلية ، وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع .

وفى منطقة القصاصين تم الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه 4 بوصة بعزبة البغادة والمغذى لقرية البغادة ، والانتهاء من اصلاح كسر خط 4 بوصة بعزبة صبرى بقرية أم عزام ، والانتهاء من اصلاح كسر خطى 4 بوصة بقرية الوادى الاخضر وقرية 30يونيه بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس محمود حسونة مدير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى منطقة التل الكبير انتهت فرق الصيانة الفنية والشبكات من أعمال الاصلاح لكسر خط المياه بطريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعى وتمت عودة المياه الى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع تحت اشراف الكيمائى وائل عبد المنعم مدير المنطقة .

وفى منطقة فايد تم الانتهاء من اصلاح الكسر بخط 8 بوصة بفنارة العمدة والمغذى لفنارة والسساتر وابورمانة والربايعة واصلاح كسر 300 مم بمدينة فايد والمغذى للطريق الصحراوى وكسفريت وابوسلطان تحت اشراف المهندس أحمد على مدير المنطقة.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق وباشراف اللواء محمد بهاء ، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 8 بوصة بالمدينة الجديدة القنطرة شرق والمغذى للمدينة الجديدة ، كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة غرب من إصلاح خط المياه 6 بوصة بشارع الجيش ، وكذا الانتهاء من اعمال الاصلاح لخط 500 مم بمنطقة الكوبرى 17 والمغذى لقرية النصر ، وكذا الانتهاء من اصلاح خط 4 بوصة بقرية المعاهدة والمغذى للقرية ، واصلاح خط 6 بوصة بقرية شعيب خيرى والمغذى للقرية بإشراف المهندس محمد ماضى مدير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى منطقة أبو صوير انتهت فرق الصيانة الفنية من اعمال الاصلاح خط مياه 6 بوصة بطريق الكبايشة بمدينة أبوصوير والمغذى لمناطق المحسمة الجديدة والمسخوطة وروض رزق الله والعمدة البعلى واصلاح الكسر بعداية 6 بوصة بالسبع ابار شرقية والمغذية لمناطق السبع ابار شرقية والونى وعزبة حمزاوى تحت اشراف المهندس محمد سليم مدير المنطقة وتم عودة المياه الى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع .

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارئ الشاملة بمحافظات القناة، فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.























