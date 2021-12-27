رئيس جامعة المنوفية يشهد اليوم الثانى لاحتفال الجامعة بعيدها الخامس والأربعين

المنوفية - محمد فتحى

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات اليوم الثانى للاحتفال بعيد الجامعة الخامس والأربعين بحضور نائباه الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والذى أقيم بالصالة المغطاة باستاد الجامعة بحضور لفيف من العمداء وأعضاء الجهاز الإدارى.

ووجه مبارك التهنئة لجميع منسوبى الجامعة بمناسبة قرب بداية عام ميلادى جديد متمنيا أن يكون عام خير وازدهار ورخاء لمصر فى ظل قيادتها السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يسعى بكامل قوته لدفع عجلة التنمية، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها، وكم المشروعات القومية التى يفتتحها يوميا لخدمة المواطن المصرى تأكيدا على ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

كما وجه مبارك التهنئة للحضور بعيد الجامعة الخامس والأربعين والذى بدء الاحتفال به يوم السبت ورصد انجازات تحققت لهذا الصرح العلمى الكبير، وتم تكريم العديد من أبناء الجامعة المتميزين، واليوم يستكمل تكريم المتميزين من الجهاز الإدارى تقديرا لجهودهم ومساهمتهم فى مختلف التحديات التى واجهت الجامعة، وكانوا شركاء فى العديد من الإنجازات والنجاحات التى تحققت بفضل جهود أبناء الجامعة المخلصين، موجها لهم خالص الشكر والتقدير لكل ماقدموه لخدمة الجامعة وتطويرها، وشكر خاص لمن وصل سن التقاعد ولكنه نقل خبرته للصف الثانى من العاملين لاستكمال المسيرة، عاشت جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة فى قلب الدلتا.

وألقى المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء الجهاز الإدارى الذى يشرف بالإشراف عليه، مثمنا مجهودات جميع العاملين بالجهاز الإداري الناجح القادر على مواجهة كافة التحديات وتخطى أى عقبات فى ظل قيادة رئيس الجامعة.

واليوم تحتفل الجامعة بتكريم الجهاز الإداري الذى يعد من أكفأ الأجهزة الإدارية على مستوى جميع الجهات، مؤكدا أن الجهاز الإدارى يحظى بدعم كامل لتحقيق أفضل مستوى لهم، موجها الشكر لمن بلغوا سن المعاش متمنيا لهم موفور الصحة والعافية والتواصل الدائم بين الحاليين والسابقين. هذا وقد شمل الاحتفال اليوم تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الداخل، العاملين الحاصلين علي الدكتوراه، والعاملين الذين بلغوا سن المعاش، وتكريم أسر العاملين الذين توفوا أثناء الخدمة، كما تم تكريم الموظف المثالى والموظفة المثالية، والأم المثالية، والعامل المثالى، وتكريم الإدارات الفائزة بجائزة التميز البيئى.