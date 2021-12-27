رئيس جامعة الأقصر يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الـ30 لمجلس شئون التعليم والطلاب بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام2021-2022 والمقرر أن تبدأ يوم 15 يناير المقبل وتنتهي خلال ثلاثة أسابيع مع مراعاة أيام العطلات الرسمية.

وبحث المجلس خلال الاجتماع، مراجعة استمارات اجابات اختبارات المصحح الالكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة للعام الجامعي 2012 -2022، والتنبيه على إعداد جداول المحاضرات الفصل الدراسي الثاني لكليات الجامعة للعام الجامعي 2021 – 2022.

ووجه رئيس الجامعة برفع حالة الاستعداد بكافة الكليات استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وشدد الدكتور محمد محجوب في اجتماعه على منع دخول الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

وفى نفس السياق شارك وفد من جامعة الأقصر، في فعاليات "برنامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والذي أقيم بمعهد إعداد القادة بحلوان لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وقال رئيس الجامعة، إن المشاركة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية حول مكافحة هذه الظاهرة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد أبوالحسن، وكيل كلية الألسن، ورئيس الوفد المشارك في البرنامج أن الملتقى تضمن مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي..



إجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر



رئيس جامعة الأقصر خلال فعاليات الاجتماع



رئيس جامعة الأقصر يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول