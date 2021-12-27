حملة تطعيم واسعة ضد الكوليرا فى الكونغو الديمقراطية

كتب وكالات

انطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق لمواجهة تفشى الكوليرا تستهدف "مليونى شخص أعمارهم سنة أو ما يزيد" فى 3 مقاطعات بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية ، بحسب "الشرق بلومبرج".

وذكر بيان لمكتب المنظمة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذه الحملة "تنفذ فى أقاليم أوت لومامى وجنوب كيفو وتنجانيقا، الأكثر تضرراً من الكوليرا منذ أغسطس الماضي، وستغطى 13 منطقة صحية مع 4 ملايين جرعة".

ومنذ بداية العام، أبلغت جمهورية الكونغو الديموقراطية عن "8279 حالة مشتبهاً بها بالكوليرا و 153 وفاة فى 16 مقاطعة من أصل 26 مقاطعة فى البلاد " بحسب المنظمة.

وأشار أميدى بروسبر دجيغويمدي، ممثل منظمة الصحة فى البلاد إلى أن "الكوليرا مرض خطير يمكن أن يفتك فى غضون ساعات إذا ترك بدون علاج، ولكن يمكن توقعه وتفاديه".

وتابع: "بالإضافة إلى اللقاحات، نقدم أيضاً مياهاً صالحة للشرب ونعزز النظافة والصرف الصحى لمنع انتشار الوباء".