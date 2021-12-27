حزمة من الإجراءات لمنع زيادة حجم التعديات على أراضي الدولة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعاته بأعضاء اللجنة التى قام تم تشكيلها بقرار من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لتتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التى تواجه ملف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضى أملام الدولة خلال ستة أشهر، وذلك بحضور: مديرى عموم الإدارة العامة لأملاك الدولة والشئون القانونية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولى جهات الولاية على أراض أملاك الدولة، ومسؤولى القطاعات والمرافق

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير أعمال اللجنة فيما يتعلق بالحصر الكامل من كافة جهات الولاية بكافة التعديات التى تخصها، والحلول المقترحة للقضاء على مشكلة التعديات على أراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية وجهات الولاية، مع المراجعة الدائمة للبيانات، وما تم الاتفاق عليه فى الاجتماعات السابقة.

وتم التوجيه بحزمة من الإجراءات التى تدفع بجهود مواجهة التعديات وإزالتها فى المهد قبل تفاقمها، حيث تم التكليف بدعوة شركات القطاع العام للتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن لتنفيذ إجراءات تساهم فى عدم زيادة حجم التعديات المحصورة سابقا على الأراضى ولاية شركات القطاع العام بدائرة المحافظة، على أن يتم التنسيق من خلال المرور الميدانى والمتابعة المستمرة عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الأمن، وأن يتم الإزالة فى المهد فى حالة تلاحظ أية تعديات مستجدة، بجانب تكليف وحدة المتغيرات المكانية بمتابعة الإحداثيات الخاصة بالأراضى المذكورة فى كافة التقارير

كما أكد"حبش"، أن ملف إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة يأتى فى مقدمة أوليات العمل التنفيذى بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب فى أراضى الدولة المتعدى عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء فى المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية"فى إطار القانون"تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.