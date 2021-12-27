حبس عاطل بالإسماعيلية ضبط بحوزته كمية من الشابو بـ40 مليون جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية، حبس عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبطه وبحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، حصيلة بيعة للمخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ40 مليون جنيه.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير، يفيد ضبط "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، وهاتف محمول لتسهيل مهمة الاتصال بعملائه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وكانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، بحيازة وإتجار المواد المخدرة على نطاق واسع، وتخصص المتهم فى توزيع مخدر "الشابو" على المدمنين بنطاق محافظة الإسماعيلية.