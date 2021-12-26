رئيس جامعة القناة يقرر إحالة واقعة وفاة مواطن بطوارئ الجامعة للتحقيق

الإسماعيلية - السيد فلاح

قرر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة مواطن بقسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان له،إنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية وسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات ضد من يثبت إدانته فى إطار سياسة الثواب والعقاب التى أعتمدها منذ توليه مسئولية الجامعة.

وقال إن المعلومات الأولية للواقعة تؤكد وصول المواطن 77 عاما ويعانى من "فتق ونزيف وتداعيات صحية عديدة" وتوفى بعد وصوله المستشفى، مشددا على رفضه تصوير أى مريض حفاظا على حرمة وخصوصية المرضى وفقا للقانون.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق بكل شفافية وأنه يتقدم بخالص عزاءه لأسرة المتوفى.