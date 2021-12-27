تعرف على مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالشرقية خلال عام 2021.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، إن عام 2021 شهد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجال مشروعات تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين كالآتي..



الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم ( ابو عيد – صهبرة - منشأه صفوت - تل القاضي) بنسبة 81%.



الإنتهاء من تنفيذ مشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم طاقة 10000 م3/ يوم بنسبة 99%



نهو الأعمال بمشروع شبكات صرف صحى إكوه وكفر الباشا وجاري الإستلام الابتدائي



نهو الأعمال بمشروع صرف صحي متكامل قرية حماده وتم الإستلام النهائي



نهو الأعمال بمشروع صرف صحي متكامل زور أبو الليل وتم الإستلام النهائي.



الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل عزبة صادق و درويش بنسبة 99.5%.



الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل كفر الشوافين بنسبة 91%.



الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل منشأة ناصر والسادات بنسبة 92%



الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي بني منصور بنسبة 79% ، الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي سعادة و الدرديري بنسبة 87% ، تنفيذ مشروع صرف صحي أبو عوينات وكتلة سكنية 1 بنسبة 82% ، تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى السدس A بنسبة80% ، تنفيذ مشروع شبكات صرف صحى السدس B بنسبة85%



الإنتهاء من تنفيذ مشروع شبكات ومحطة المعالجة بقريه قطيفة وكفر محسن وجاري تنفيذ الإختبارات التجريبية ، تنفيذ مشروع صرف صحى وخطوط طرد ومحطات رفع كفر دبوس بنسبة49% ، تنفيذ محطه معالجه سنيطه الرفاعيه بنسبة60%.



تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع (طاحون – الفرايحه -الدغاينة) بنسبة69% ، تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع ( إبراهيم حسن- المنشر) بنسبة43% ، تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع (بني عبس - عزبه الشعراء) بنسبة10% ، تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع (منشاة الأمير) بنسبة 23%



تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع قري( حوض نجيح والسلامون) بنسبة25.5% ، تنفيذ شبكات صرف الصحى وخطوط طرد ومحطات رفع ( المطاوعه - والسكاكرة - وشرشيمه) بنسبة54% ، و تنفيذ انشاء محطة معالجة حوض نجيح ( بطاقة تصميمة 6000 م3/ يوم ) بنسبة5%

تنفيذ انشاء محطتي معالجة السدس و كفر دبوس بطاقتي تصميم (5000 م3 /يوم) بنسبة9% ، انشاء محطتي معالجة القصاصين بطاقة تصميم (7500م3/يوم ) و كفر الفرايحة بطاقة تصميم (5000 م3 / يوم) بنسبة6% ، مشروع شبكات دبيج والميسا ومنشأه كشك مركز ديرب نجم وتم التسليم الإبتدائي ودخوله الخدمة ، مشروع شبكات والغزالى مركز فاقوس وتم التسليم الابتدائي ودخوله الخدمة ، مشروع إستكمال أعمال تنفيذ محطة معالجة قنتير مركز فاقوس وتم التسليم الإبتدائي ودخوله الخدمة ، تنفيذ مشروع أعمال تنفيذ محطة معالجة دبيج مركز ديرب بنسبة 96 % ، شبكات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بنسبة 60% ، الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء جديد لمحطات معالجة الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بنسبة 30% وإحلال وتجديد محطات المعالجة بنسبة 29% ، الإنتهاء من توسعات محطات معالجة الصرف الصحي بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بنسبة 29%.



الأعمال الجارية



جانب من الأعمال الجارية



جانب من الأعمال



جانب من المشروعات



جانب من مشروعات الشرقية



مشروعات الشرقية



مشروعات الصرف









