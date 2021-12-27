تعرف على مجهودات الحملة التموينية بمدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديريتى التموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حملة تموينية برئاسة عاطف عراقى مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:-

· تحرير محضر رقم 22170 جنح ضد ر .ف .ع صاحب مصنع لتصنيع التريكو لإستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتم التحفظ على 400 كجم خيوط مجهولة المصدر.

· تحرير محضر رقم 28170 جنح ضد س .ص .و صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بندر بلبيس.

· تحرير محضر رقم 28169 جنح ضد أ .م .ه صاحب محل بقالة للبيع بسعر أزيد عن السعر بندر بلبيس.

· تحرير محضر رقم 12140 جنح ضد م .ع .م صاحب تاجر تموينى ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

· تحرير محضر رقم 12139 جنح ضد م .م .ع تاجر تموينى ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

· تحرير محضر رقم 12138 ضد ج .م .ظ تاجر تموينى لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية بندر بلبيس.

· تحرير محضر رقم 12137 جنح بلبيس ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بندر بلبيس.

· تحرير 4 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز بلدية لإنتاجه خبز ناقص الوزن و عدم نظافة المعجن و أدواته.