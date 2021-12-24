ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل تهريبة لسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 500 كيلو دقيق مدعم محمل علي سيارة نصف نقل قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، ذلك ضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان مديرية التموين اليوم، أن إدارة تموين منيا القمح قامت بتشكيل حملة تموينة للمرور على المخابز والمحلات العامة، ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والحملة برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة وتم تحرير محضر رقم 44406 جنح ضد صاحب سيارة نصف نقل، لحيازته وتجميع دقيق بلدى 82% كميه مقدارها نصف طن وذلك بغرض إعاده بيعها في السوق السوداء.

وتحرير محضر رقم 44407 جنح ضد صاحب محل قطع غيار سيارات بسنهوا، لحيازته وعرضه للبيع فوانيس سيارات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تحرير محضر رقم 44408 جنح ضد صاحب محل قطع غيار سيارات بسنهوا لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته وعرضه للبيع بوجيهات سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 علبة، كما تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزاره بسنهوا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطيه اللحوم بالشاش. كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بسنهوا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطيه اللحوم بالشاش ، فضلا عن تحرير 18 محضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات.