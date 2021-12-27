تعرف على أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار خلال 2021

كتب محمد أسعد

شهد عام 2021 اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التنظيمية، للجهات الإدارية في قطاعي السياحة والآثار، نستعرضها في السطور التالية.

• إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة "رؤية 2030".

• قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

• إرسال مقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

• موافقة وزارة السياحة والآثار على مد المهلة للفنادق العائمة المتوقفة في الورش وتحت الإنشاء حتى 31/12/2021.

• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتعديل مسمى "غرفة المنشآت السياحية" إلى "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".

• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية فئة خمس وأربع نجوم (اعتباراً من 1 نوفمبر 2021).

ـ موافقة مجلس الوزراء على تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها (اعتباراً من 1 مايو 2022، ومن 1 نوفمبر لمحافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد ومدينتى طابا ونويبع).

ـ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل أول مجلس لأمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

• إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة Tourism Satellite Accounts بعد توقفها منذ عام 2017.

• صدور قرار وزير السياحة والآثار بتنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلى السياحى.

• بدء أعمال لجان إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، تمهيداً للتطبيق في نوفمبر 2021 (مع تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق).

• تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد إستراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة، وعقد ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص .

• موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• صدور قرار اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

• صدور قرار تنظيم آلية تنفيذ الرحلات الاختيارية.

• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

• صدور قرار تعديــل بعــض أحــكام قــرار وزيــر الســياحة رقــم 444 لســنة 2011 بشــأن مراكــز الغــوص والأنشــطة البحريــة واليخــوت واللنشــات الســياحية وشــروط وإجــراءات الترخيــص بهــا.

• صدور قرار تنظيم آلية التدريب في المنشآت الفندقية، وتعيين مراقب جودة في مجال صحة وسلامة الغذاء، واشتراط ما تقدم كأحد اشتراطات منح الترخيص.