تخريب رسم جدارى لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين فى العاصمة باريس

تعرضت لوحة جدارية للضحايا الجزائريين لمجزرة 17 أكتوبر 1961، للتخريب من قبل مجهولين، في شارع في باريس، وفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية.
وقد نشر الصورة المخربة راسمها ويدعى "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان جيمي، فيما عبر مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية عن إدانته لهذا الفعل.
وتمثل اللوحة أحد ضحايا هذا القمع أحمد خلفي. وقد كتب عليها "ألقي في (نهر) السين في 17 أكتوبر 1961".
وهذه العبارة المنقوشة تم محوها بإزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي السبت.
من جانبه دان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.
وصرح "سي215" مدينا التخريب "إنه أمر عنيف جدا لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه" في إشارة إلى أحمد خلفي. وتابع قائلا "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح". مضيفا أن "هذا محزن جدا (...) إنه تهجم ليس على الضحية فقط بل على أناس من الحاضر أيضا".
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