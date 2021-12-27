تخريب رسم جدارى لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين فى العاصمة باريس

كتب : أحمد علوى

تعرضت لوحة جدارية للضحايا الجزائريين لمجزرة 17 أكتوبر 1961، للتخريب من قبل مجهولين، في شارع في باريس، وفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية.

وقد نشر الصورة المخربة راسمها ويدعى "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان جيمي، فيما عبر مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية عن إدانته لهذا الفعل.