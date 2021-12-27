تحصين 557 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الحمى القلاعية والتي بدأت أعمالها في 16 نوفمبر 2021 قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 280 ألف و33 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و276 ألف و366 ضد مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 12 ألف و645 رأس ماشية، وذلك خلال الفترة من 16 / 11 / 2021 إلي 23 / 12 / 2021 .

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد 480 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 415 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة، وتيسيراً علي المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظر الزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين. من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية.