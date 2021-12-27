بليلة ببلاش وتعالى يا بردان.. كل الناس بتاكل فى مبادرة بكفر الشيخ

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع توزيع عدد أعضاء مبادرة بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، لتدفئة المارة والمترددين على المبادرة فى ظل موجة البرد الشديدة، التى تتعرض لها مدن وقرى المحافظة.

أكد الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى المُبادرة، تم توزيع 3 آلاف علبة بليلة على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبى الخير بشراء مُستلزمات البليلة كصدقة جارية على أرواح موتاهم.، كما تم توزيع عدد من العلب بموقف سيارات الأجرة ببيلا.

وأضاف عثمان، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة جهزوا وجبات البليل الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين والمارة من أهالى بيلا وزائريها.



وأضاف أحمد السكرى، أحد المشاركين، قد تم اختيار وجبة البليلة باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، لفوائدها المُتعددة، ومنها تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، مؤكداً أن وجبة البليلة تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.





وقال الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب، يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال عملية طهى البليلة، وذلك بإلزام القائمين بالطهى والتوزيع بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتعقيم وتطهير المُعدات قبل وبعد عملية الطهى.