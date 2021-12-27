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بدل ما تروح الوحدة.. تعرف على طرق استخراج بدل فاقد الرخصة إلكترونيا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:00 ص
بدل ما تروح الوحدة.. تعرف على طرق استخراج بدل فاقد الرخصة إلكترونيا بوابة مرور مصر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قامت وزارة الداخلية، بإتاحة دخول المواطنين على بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقيام المواطنين باستخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها : 
 
 
-الدخول الى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى 
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/terms-drivinglicense-replacement-of-lost.aspx
 
- موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة.
 
- يقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .
 
- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.
 
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 

ادارة المرور

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