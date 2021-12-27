بدء التشغيل التجريبى لموقف المنزلة الجديد على مساحة 2000 متر تمهيدا لافتتاحه

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بدء اليوم الإثنين التشغيل التجريبي موقف المنزلة المجمع الجديد للسيارات علي مساحة 2000 متر مربع، ويتسع لعدد 100 سيارة تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال محافظ الدقهلية ان الموقف الجديد بالمنزلة يأتي في اطار خطة محافظة الدقهلية لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بمواطني المحافظة ، وتيسيرا عليهم وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة .

واشار " مختار" أن موقف المنزلة الجديد يضم مواقف السيارات لخطوط ، القاهرة / بور سعيد ، ودمياط /المنصورة، ويشمل الموقف الجديد علي كافيتريا ومسجد ودورات مياه عملا علي راحة المواطنين ، هذا بالاضافة الي مكتب اداري.

وقد ثمن " مختار" جهود مديرية امن الدقهلية وتعاونها المثمر بقيادة اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، لسرعة الانتهاء من تنفيذ الموقف الجديد تلبية لاحتياجات اهالينا بالدقهلية.

وفي هذا الصدد كلف " مختار" المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة للتنسيق مع قطاع المرور ومباحث المرور، للمتابعة علي الطبيعة اعمال التشغيل التجريبي للموقف الجديد وتذليل كافة العقبات لحين افتتاحه قريبا.

وقال " مختار" ان الموقف الجديد يقضي علي المواقف العشوائية داخل مدينة المنزلة والحد من التكدس المروري مما يسهل حركة تنقل المواطنين المترددين من وإلي الدقهلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال إنشاء مواقف حضارية تسهل حركة تنقل المواطنين من والي المحافظات ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية في هذا الشأن .



