حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، على تقديم واجب العزاء في الراحل ديزموند توتو، رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، تاركاً إرثا كبيرا في محاربة الظلم، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، مضيفة: رسالة نعي.
وكتبت زوجة عاهل الأردن على الصورة: "فقد العالم بالأمس بوصلة أخلاقية ومنارة في الشجاعة بوفاة الأسقف ديزموند توتو، سواء في موطنه في جنوب إفريقيا أو فلسطين أو العراق أو غيرها من بقاع الأرض، لم يتوانى يوماً عن محاربة الظلم وحث المجتمع الدولي على الارتقاء بإنسانيته.. كان شخصا عطوفاً وسمحاً، وأعتبر نفسي من المحظوظين لأني عرفته وعملت بجانبه، العالم سيفتقده".
يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.
الملكة رانيا العبد الله وديزموند توتو
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