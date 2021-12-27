واعتبر بايدن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين أن إرث رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، يتجاوز الحدود "ويتردد عبر العصور".

وفي بيان مشترك لبايدن وزوجته جيل بايدن، أشاد الرئيس الأمريكي "بالشجاعة والوضوح لأحد رموز مناهضة الفصل العنصري" الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال بايدن، إن ديزموند، دعا لخلق عالم أفضل وأكثر حرية ومساواة.

وانضم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تعزية أسرة رئيس الأساقفة توتو ولشعب جنوب إفريقيا وللملايين التي لا توصف حول العالم الذين يجتمعون معًا اليوم لتمجيد ذكرى شخصية عظيمة.

وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني: أنضم إلى الرئيس بايدن والسيدة الأولى في الحداد على فقدان رئيس الأساقفة ديزموند توتو، القائد الاستثنائي الذي كرس حياته للكرامة الإنسانية والعدالة والأخلاق والنهوض بها.

وأضاف: لقد كان توتو متواضعا ولكن ليس أقل إلهاما للعالم.

يذكر أن "ديزموند توتو" ولد في 7 أكتوبر عام 1931 ‏وهو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق وانتخب كبير اساقفة كيب تاون في جنوب أفريقيا ورئيس للكنيسة مقاطعة جنوب أفريقيا وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1984، وجائزة "ألبرت شويزير" الإنسانية وجائزة الحرية عام 1986.