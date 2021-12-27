اليوم السابع
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القابضة الكيماوية: مصانع كيما بالصعيد ساهمت فى الإسراع بتطوير المصانع الحكومية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:00 ص
القابضة الكيماوية: مصانع كيما بالصعيد ساهمت فى الإسراع بتطوير المصانع الحكومية عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن ما حققه مشروع مصانع كيما للأسمدة بأسوان ساهم بشكل كبير فى تعزيز فكرة تطوير بقية مصانع الأسمدة الحكومية ولا سيما أن صناعة الأسمدة من أهم موارد النقد الأجنبى حيث تعد من اعلى الفئات فى الصادرات.

وسيتم افتتاح مصانع كيما 2 بأسوان، غدا، بتكلفة بلغت نحو 11.6 مليار جنيه، والتى تصنع الأسمدة والأمونيا ومقامة على مساحة 60 فدان ووفرت 3700 فرصة عمل.

أضاف رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع" أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية وبالتالى نركز بشكل كبير على تطوير مصانعنا العامة سواء فى النصر للأسمدة بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص أو فى مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا من خلال بيوت خبرة عالمية بما يضمن الاستثمار المثل فى تلك الصناعة.

وأشار انه من المهم الاستفادة من الارتفاع العالمى فى أسعار السماد وزيادة الصادرات بدون قيود حتى تتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من تلك الفترة الهامة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى فى سبيل تحقيق 100 مليار دولار صادرات وتلبية احتياجات الشركات من خلال تدبير موارد لها تمكنها من سداد ما عليها من مستحقات سواء للبنوك أو لبعض الجهات الأخرى.

يشار أن المشروع يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة فى المنطقة، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا.. 1570 طن يوريا يوميا، ويساهم فى توفير 150 ميجاوات فى الساعة للشبكة القومية.


مصانع كميا اسوان

الصناعات الكيماوية

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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