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الصحة العالمية:لا يمكن التنبؤ بنهاية كورونا إلا بتطعيم 70%من سكان العالم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:10 ص
الصحة العالمية:لا يمكن التنبؤ بنهاية كورونا إلا بتطعيم 70%من سكان العالم الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، إنه من المستحيل التنبؤ بنهاية جائحة كورونا، إلا عندما يتم تلقيح 70% من سكان العالم، وتقوية النظم الصحية، وإيجاد علاجات آمنة وفعالة قادرة على علاج فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية اليوم.

هانز كلوج
هانز كلوج يؤكد لا يمكن التنبؤ بنهاية جائحة كورونا

شدد هانز كلوج أيضًا على الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم وتثقيف العاملين الصحيين في المستقبل ليكونوا مستعدين بشكل أفضل للوباء القادم.

وكشف هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، إنه من المستحيل التنبؤ بموعد انتهاء جائحة كورونا، موضحا إنه "من المستحيل بالنسبة لي أن أقول ما إذا كنا سنرى متغيرات جديدة أو أكثر خطورة في المستقبل، لا أعرف متى سينتهي الوباء، لكن يمكنني أن أقول كيف سينتهي الوباء عندما نصل إلى 70%بتغطية لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف، "سينتهي عندما نكون قادرين على تطوير عقاقير فعالة وآمنة مضادة للفيروسات لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا".

شدد مسؤول منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم، وتثقيف العاملين الصحيين في المستقبل، ليكونوا أفضل استعدادًا للوباء القادم، "سينتهي عندما نعزز أنظمتنا الصحية ونقوم بتدريب العاملين الصحيين في المستقبل ليكونوا أكثر استعدادًا للوباء القادم.

 وقال، سينتهي عندما نتوقف عن الاستجابة للأزمة كدول قومية قائمة بذاتها، ولكن بشكل جماعي كأسرة بشرية واحدة. وقال المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية "سينتهي عندما نسلح أنفسنا جميعا بالعلم ونتحمل المسؤولية عن أفعالنا".

وأشار كلوج إلى أن كورونا من المحتمل أن يصبح وباءً، مثل الأنفلونزا او أنواع الفيروسات الأخرى المسببة لنزلات البرد، "نتوقع أن مزيجًا من المناعة الطبيعية والمكتسبة من اللقاحات سيساعد في نهاية المطاف في إنهاء هذا الوباء، مضيفا، الأمر متروك لنا لفعل كل ما في وسعنا لقمع انتقال العدوى ومتابعة حياتنا، قد لا نكون أبدًا خاليين من كورونا، لكن يمكننا ذلك.


كورونا

المدير الاقليمى لاوروبا

هانز كلوج

الصحة العالمية

وباء كورونا

جائحة كورونا

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