وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإماراتية "وام " اليوم الاثنين، أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 22 مليونا و506 آلاف و696 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.