اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:43 م
الرئيس السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجولة
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
ويعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

محطة بنبان

الطاقة الشمسية

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي للمواطنين: مش عاوزين نغلي الكهرباء..وأحب كل واحد ياخد حقه"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:22 م

الرئيس السيسي: خلوا الناس تشوف الإنجازات.. كل مشروع يضاهى سد عالى على الأقل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:20 م

الرئيس السيسي: "إحنا لسه فى أسبوع الصعيد وبكرة فيه افتتاحات جديدة"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:16 م

الرئيس السيسي: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:14 م

الرئيس السيسي: قطاع الكهرباء شهد ظروفا صعبة قبل البدء فى تطويره

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:09 م

الرئيس السيسي يشكر وزير الكهرباء: "عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:03 م

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات تابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:59 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة" عن تطوير قطاع الكهرباء

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:35 ص

بدء فعاليات افتتاح مشروعات فى قطاع الكهرباء بالصعيد بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:27 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية ويفتتح مشروعات جديدة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:12 ص

الرئيس السيسي يصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:09 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة