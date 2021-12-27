الرئيس السيسي: الأمن القومى كان ممكن يتأثر بمشكلة الكهرباء

كتب سمير حسنى

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشكلة الكهرباء التي شهدتها البلاد في 2014، :"أعباء المشاريع ضخمة جدا على الدولة والديون، إحنا كنا قدام خيارين نقول الموضوع ده ميتحلش، فيه دول بقالها 15 و20 سنة في الكهرباء ومحلتهاش.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية:"إحنا نحلها لأننا كنا شايفين إن الأمن القومى في مصر ممكن يتأثر جدا بالحكاية دي، ثم إن إحنا نبقا دولة ذات شأن وننمى أنفسنا وندي فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات والصناعة إنها تنمو أو تستقر على الأقل لأن لو مفيش كهرباء الناس مش هتشتغل، وبالتالي المصانع هتتقل وقلت الكلام ده للدكتور شاكر".