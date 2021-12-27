اليوم السابع
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الرئيس السيسي: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:14 م
الرئيس السيسي: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة الماضية تخطت تريليون و100 مليار جنيه، مضيفا: "الأرقام اللى اتحطت للصعيد فوق التريليون جنيه و100 مليار جنيه فى الكام سنة دول ولسه شغالين".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية، أن عرض أسبوع الصعيد هدفه أن نقول للناس الاهتمام مش كلام.. حد من كام يوم بيقولى رقم كام، رقم إيه؟.. ده اللى بيتحط أديك رقم صغير وأسيبك كده لا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي ولا طرق ايه ده؟.
 
وتابع الرئيس: "الإعلام مهم جدا إنه ياخد البيانات وإذا كان محتاج يبسطها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ميجراش علشان في النهاية الناس تجد الخدمة بالشكل المناسب".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اسوان

محطة بنبان

الطاقة الشمسية

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