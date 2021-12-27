الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير الخدمات بقرية غرب سهيل بأسوان الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:27 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، لتفقد اعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة حياة كريمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي قرية غرب سهيل محافظة اسوان اعمال تطوير الخدمات مبادرة حياة كريمة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بتجديد ندب قضاة للعمل بلجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:33 م الرئيس السيسي يتفقد "بنبان" أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:23 ص الرئيس السيسي يصدق على الإذن للمالية بضمان مصر للطيران فى تمويل طويل الأجل الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:23 م الرئيس السيسى ونظيره الروسى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا.. الرئيس: مصر مستمرة فى جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين.. وبوتين: مهتمون بتطوير العلاقات الثنائية مع مصر السبت، 25 ديسمبر 2021 09:12 م الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة السبت، 25 ديسمبر 2021 08:59 م الرئيس السيسى لـ"بوتين": مصر مستمرة فى جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين السبت، 25 ديسمبر 2021 08:58 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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