الدولة تواصل التطوير لبحيرة البردويل أهم مصدر للثروة السمكية على أرض سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تتواصل على أرض شمال سيناء جهود الدولة فى تطوير بحيرة البردويل أهم مصدر للثروة السمكية على أرض سيناء.

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء لـ"اليوم السابع": إن مستقبل مشرق ينتظر بحيرة البردويل بشمال سيناء إحدى أهم مصادر صيد الأسماك فى مصر.

وأضاف الهوارى أن بحيرة البردويل من أنقى بحيرات العالم ومساحتها 165 ألف فدان ويوجد بها جزء كبير مياه ضحلة لم يستغل ويعمل بها 1228 مركب صيد وتعمل سنويا لمده 8 شهور للحفاظ على المخزون السمكى وفترة توقف 4 أشهر من يناير حتى نهاية أبريل سنويا وتتميز البردويل بالبيئة الطبيعية والجودة العالية لجميع أنواع الأسماك و التى تصدر لدول الاتحاد الأوروبي سابقا، كما تعتبر البردويل الشريان الرئيسى لاقتصاد شمال سيناء وجاء اهتمام القيادة السياسية بمشروع تطوير بحيرة البردويل فى اطار المخطط العام لتطوير جميع البحيرات المصرية والمشروعات العملاقة التى يتبناها شخصيا وذلك للبعد الاجتماعى والاقتصادى لأهلنا بشمال سيناء.

وأشار إلى أن الصيادين ببحيرة البردويل يثقون باهتمام الرئيس للتنمية والتطوير واهتمام جميع القطاعات الحكومية لخدمتهم ضمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى لمبادرة دعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وقال مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إن منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء تعد دراسة حاليا عن متطلبات الصيادين ومدى الدعم الذى سوف يقدم لهم من خلال شراكات حقيقية بين جميع أجهزة الدولة المعنية كوزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى وصندوق تحيا مصر وهيئة الثروة السمكية وجامعة العريش وذلك لتقديم كل مايخص الدعم المالى والفنى للصيادين، وجارى إنشاء قرية للصيادين متكاملة الخدمات بتجمع اغزيوان وذلك لخدمة الصيادين ببحيرة البردويل، مشددا على انه لابد من فرض هيبة الدولة لكل من تسول له نفسه بمخالفة تعليمات الصيد.