الدولة تنشر خدمات التعليم بكل مراحله فى جميع قرى ومدن شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتشرت بكافة قرى ومدن شمال سيناء خدمات التعليم بكل مراحله، من خلال إنشاء مدارس لنشر مظلة التعليم بكافة مناطق المحافظة وتوفير متطلبات الطلبة ومعلميهم.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الدولة تولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا وتعتبره من أولويات الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، لافتا إلى أن عدد الطلبة المقيدين بالمدارس 110165 بعدد 449 مدرسة، بينهم 61911 طالبا بعدد 216 مدرسة ابتدائية، و28527 طالبا بعدد 172 مدرسة إعدادية، و9584 طالبا بعدد 29 مدرسة ثانوى عام، 10143 بعدد 32 مدرسة ثانوى فنى.



وأشار "رضوان" إلى أن شمال سيناء تتوفر على أرضها حاليا، كل خدمات التعليم من مدارس رسمية، ومدارس لغات، ومدارس تجريبية، والمدرسة اليابانية إلى جانب التعليم العام والفنى ورياض الأطفال.

وقال إن أبرز محطات التطور فى تعليم شمال سيناء خلال الـ7 سنوات الماضية، ارتفاع عدد المدارس الرسمية واللغات لـ5 مدارس، والتوسع فى إنشاء مدارس التعليم العام والفنى بينها مدارس فى مناطق جديدة منها مدرسة الحمايدة لرياض الأطفال والتعليم الأساسى بالشيخ زويد، والتجهيز لمدارس بمنطقة السبيل غرب مدينة العريش، والتوسع فى المدارس التجريبية، والتجهيز لإنشاء أول مدرسة فنية بحرية على ساحل بحيرة البردويل، ومدارس التعليم الفنى بوسط سيناء.



وتابع، إن كثافة الفصول بمدارس المحافظة مقبولة قياسا بمحافظات أخرى، ويتم متابعة العملية التعليمية من خلال المديرية والإدارات بدقة وانتظام، ولا تهاون مع أى مقصر، مع التأكيد على تحفيز كل اصحاب التميز من الطلبة والمعلمين والمدارس.



وأشار إلى أن التعليم فى وسط سيناء يحظى باهتمام خاص، وأن المدارس الثانوية ومدارس التعليم الفنى دخلت الخدمة فى مدينتى الحسنة ونخل، وأصبحت لأول تستقبل الطلبة وهى مجهزة بمنشآت لخدمة الطلبة الدارسين وحتى سنوات قادمة.



وأوضح أن طبيعة مدارس وسط سيناء، يتم فيها نظام العمل 17 يوما متصلة يعقبه 13 يوما إجازة، والدولة وفرت استراحات ومقرات للمعلمين كان أحدثها شراء 42 شقة لصالح التربية والتعليم، بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، وتأثيثها تأثيثا كاملا وتجهيز على أحدث المستويات بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه لتصبح جاهزة لاستقبال المعلمين خلال فترة إقامتهم.